Camila Giorgi: «Non sono scappata, erano anni che volevo smettere con il tennis»
Ospite di Verissimo, l'ex-tennista racconta la sua verità sul ritiro e su tanto altro: dai problemi con il fisco alla questione vaccinazione

Camila Giorgi a Verissimo: "Stufa del tennis, non sono scappata" - "Mio padre era il mio allenatore, non gestiva questi aspetti: c'erano altri professionisti. Oggi anche lui è molto felice, quando ho detto che volevo smettere ...

Camila Giorgi: «Fisco? Io e mio padre siamo state vittime di persone esterne» - Oggi l'ex tennista e tornata in Italia e a Verissimo su Canale 5, ha raccontato la sua versione: «Non sono sparita, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare» La Giorgi nega che la sua scomparsa sia legata ai problemi fiscali «Non è vero. Ho scoperto che non era un vaccino per il Covid dopo, ...

Tennis, Camila Giorgi: "Non sono sparita. Basta con le partite. Col Fisco abbiamo chiarito" - Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Intervistata da "Verissimo", su Canale 5, ha chiarito:"Io irraggiungibile? Questa è la versione che hanno raccontato. Io non sono mai sparita.