Cacciari: “In Medio Oriente e Ucraina rischiamo una sinergia di guerre fuori controllo, Usa ormai incapaci di governare il disordine globale” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Gli scontri alla manifestazione pro Palestina di sabato? Rispetto ad altre proteste è andata anche bene, perché poteva essere un Genova bis. Ci sono state manifestazioni per i vari G7, G8, G20, ad esempio negli Usa, infinitamente più violente di queste. Quindi, stiamo calmi e diamo una misura alle cose: nelle democrazie e non solo ci sono sempre manifestazioni che possono dare adito a qualche occasione di violenza, al di là della presenza di infiltrati e provocatori, come è stato certamente nel caso di Roma”. Così, ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, il filosofo Massimo Cacciari si esprime sugli scontri avvenuti sabato scorso a Roma durante la protesta pro Palestina. Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “In Medio Oriente e Ucraina rischiamo una sinergia di guerre fuori controllo, Usa ormai incapaci di governare il disordine globale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Gli scontri alla manifestazione pro Palestina di sabato? Rispetto ad altre proteste è andata anche bene, perché poteva essere un Genova bis. Ci sono state manifestazioni per i vari G7, G8, G20, ad esempio negli Usa, infinitamente più violente di queste. Quindi, stiamo calmi e diamo una misura alle cose: nelle democrazie e non solo ci sono sempre manifestazioni che possono dare adito a qualche occasione di violenza, al di là della presenza di infiltrati e provocatori, come è stato certamente nel caso di Roma”. Così, ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, il filosofo Massimosi esprime sugli scontri avvenuti sabato scorso a Roma durante la protesta pro Palestina.

