Inter-news.it - Bucciantini: «Inter ha margini di miglioramento, ma il Napoli deve preoccupare!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Marcoritiene che ildebbale sue avversarie in campionato, tra cui l’, per il mondo in cui si sta comportando in questo inizio di stagione. LA CONSIDERAZIONE – Marcosi è espresso a Sky Sport sul tema dell’attuale situazione del campionato di Serie A, con l’chefronteggiare un ottimo: «Il primo posto delessere preoccupante per le avversarie. Il loro allenatore (Conte, ndr.) non ha mai fatto peggio che secondo in Serie A, inoltre la squadra è molto credibile. L’impressione è che, Milan e Juventus abbiano moltidi, ma il tempo passa e anche ilpotrà migliorare».