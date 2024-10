Bagnaia a meno 10 ora ha freddo Martin

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Sono super felice. Sono super contento". Già, è tutto super nella vittoria che Peccoconfeziona al Gp del Giappone. Gara perfetta. Nella gestione, nella lotta con, nel correggere la classifica che oggi racconta di un distacco di 10 punti dal pilota della Ducati Pramac. Dieci, appunto e non più 21. "Può sembrare poca cosa un gap di 10 punti – sottolinea subito–, ma non è così in un Mondiale dove un minimo errore può consegnare all’avversario un vantaggio enorme. Dunque dunque, bisogna andare avanti in questi modo. Cercare di essere perfetti come in Giappone e fare altrettanto la prossima volta". Il riassunto del Gp è questo: vittoria (appunto perfetta) di, secondo posto di unche sottoscrive a sua volta una gara spettacolare e terzo gradino del podio a Marquez (bravo a limitare gli assalti di Bastianini).