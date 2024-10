Assessore alla Cultura, Nargi non svela il nome ma assicura: "Siamo già all'opera per un progetto importante" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Resta avvolto nel mistero il nome dell'Assessore alla Cultura del Comune di Avellino. Il sindaco Laura Nargi continua a nasconderne l'identità ma quello che è certo, stando alle ultime dichiarazioni del primo cittadino, è che si tratta di un uomo e che il suo incarico a Palazzo di Città è Avellinotoday.it - Assessore alla Cultura, Nargi non svela il nome ma assicura: "Siamo già all'opera per un progetto importante" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Resta avvolto nel mistero ildell'del Comune di Avellino. Il sindaco Lauracontinua a nasconderne l'identità ma quello che è certo, stando alle ultime dichiarazioni del primo cittadino, è che si tratta di un uomo e che il suo incarico a Palazzo di Città è

Ballando con le Stelle - Canino confonde Federica Nargi con Chiara Nasti - Lucarelli : “Ti manca la cultura generale” - Inizia con una gaffe clamorosa, sabato 28 settembre, la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. E subito arriva una gaffe che diventa virale sui social. . . Protagonista, Fabio Canino che scambia due mogli di calciatori al momento di dare il suo giudizio a Federica Nargi, A rompere ... (Today.it)

La Fondazione Città di Avellino si rinnova - Laura Nargi : "Cultura come asset strategico per la città" - Con l’assunzione ufficiale dell’incarico di direttore generale da parte dell’avvocato Angelo Maietta, la Fondazione Città di Avellino entra finalmente in una fase operativa che promette di rivoluzionare le politiche culturali della città. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha espresso grande... (Avellinotoday.it)