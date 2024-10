Arresto di Stefano Belotti: così il broker bresciano truffava gli imprenditori in crisi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si presentava agli imprenditori che avevano delle difficoltà con le banche e si proponeva come mediatore in grado di acquisire quei debiti o rinegoziarli a prezzi più vantaggiosi. Arrivava come l’uomo della provvidenza, per chi non riusciva a onorare mutui importanti. Negli uffici delle aziende Bresciatoday.it - Arresto di Stefano Belotti: così il broker bresciano truffava gli imprenditori in crisi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si presentava agliche avevano delle difficoltà con le banche e si proponeva come mediatore in grado di acquisire quei debiti o rinegoziarli a prezzi più vantaggiosi. Arrivava come l’uomo della provvidenza, per chi non riusciva a onorare mutui importanti. Negli uffici delle aziende

Come trovare dipendenti motivati? Le opinioni degli imprenditori puntano su Restart HR - Al giorno d'oggi il mercato del lavoro è più complesso e imprevedibile che mai. Ma come si seleziona il personale oggi? Vediamo gli 8 step di recruiting e gli errori da non commettere. Oggigiorno è di fondamentale importanza essere people oriented e aziende come HR restart mi aiutano come ... (Liberoquotidiano.it)

La telefonata fra Toti e Bucci - il sindaco : “Imprenditori del porto di Genova come i maiali a cui davo da mangiare da piccolo” - La conversazione intercettata agli atti dell’indagine per cui l’ex governatore andrà a processo. Il presidente: “Dobbiamo fare il giro di tutti i grandi del porto”. (Genova.repubblica.it)

Il ritorno dei cervelli : come l’Italia può diventare un Paese per giovani imprenditori tech - Ogni anno rientrano in patria migliaia di persone emigrate per lavoro: c’entrano gli incentivi fiscali, ma non solo. Ecco le storie di chi lo ha fatto o vorrebbe farlo. (Repubblica.it)