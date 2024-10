Arezzo, 72enne trovata morta a Foiano della Chiana: fermato ex compagno della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) È un 38enne l’uomo che nella notte, nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato nella notte tra sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre in un campo vicino all’abitazione dove la donna viveva con il marito. Il fermato sarebbe l’ex compagno della figlia della psicoterapeuta. Letizia Girolami nella serata di sabato non era rientrata a casa per la cena e il marito, suo coetaneo, di origini canadesi, ha avvisato la figlia che si trova in Spagna. È stata la ragazza a chiamare il Nue 112 e a far scattare le ricerche condotte dai vigili del fuoco. Poco dopo la mezzanotte è stato trovato il corpo senza vita della 72enne: il cadavere presentava una profonda ferita alla testa. Lapresse.it - Arezzo, 72enne trovata morta a Foiano della Chiana: fermato ex compagno della figlia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È un 38enne l’uomo che nella notte, nel comune di), è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato nella notte tra sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre in un campo vicino all’abitazione dove la donna viveva con il marito. Ilsarebbe l’expsicoterapeuta. Letizia Girolami nella serata di sabato non era rientrata a casa per la cena e il marito, suo coetaneo, di origini canadesi, ha avvisato lache si trova in Spagna. È stata la ragazza a chiamare il Nue 112 e a far scattare le ricerche condotte dai vigili del fuoco. Poco dopo la mezzanotte è stato trovato il corpo senza vita: il cadavere presentava una profonda ferita alla testa.

