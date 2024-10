Anziano investito a Porto Ercole (Di lunedì 7 ottobre 2024) Porto Ercole, 7 ottobre 2024 – Un Anziano di 87 anni è stato portato stamani all’ospedale di Orbetello dopo essere stato investito. E’ successo alle 7,35 a Porto Ercole in via Caravaggio. Sul posto il 118 che ha portato l’uomo al pronto soccorso in codice giallo. Sono intervenuti l'automedica di Orbetello, l'ambulanza della Croce Rossa della Costa d'Argento e le forze dell'ordine. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Undi 87 anni è stato portato stamani all’ospedale di Orbetello dopo essere stato. E’ successo alle 7,35 ain via Caravaggio. Sul posto il 118 che ha portato l’uomo al pronto soccorso in codice giallo. Sono intervenuti l'automedica di Orbetello, l'ambulanza della Croce Rossa della Costa d'Argento e le forze dell'ordine.

Anziano investito a Porto Ercole

