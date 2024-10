Thesocialpost.it - Al Pacino e la sconvolgente rivelazione: “Sono quasi morto, il mio cuore fermo”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Alha recentemente rivelato, nel suo libro di memorie in uscita intitolato Sonny Boy, la sua morte. L’attore di ‘Scarface’ ha raccontato di aver contratto il Covid durante la pandemia nel 2020 e di essere “tecnicamente”, prima della diffusione dei vaccini.Leggi anche: Il mondo del cinema piange Angel Salazar, spalla di Alin Scarface e Carlito’s Wayha descritto quel momento come molto vicino alla morte, pur non avendo avuto l’esperienza tipica che spesso viene raccontata, come la famosa “luce bianca”. Ha dichiarato di non aver visto nulla “dall’altra parte”. “Il mioha smesso di battere, non aveva più polso. Nel giro di minutiaccorsi paramedici e medici, che indossavano pochi tute spaziali, sembravano degli astronauti” ha raccontato l’attore.