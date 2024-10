Addio a Neeskens, il jolly dell'Olanda del '74: Cruijff e il "tuttocampista" dell'Arancia Meccanica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calcio internazionale piange la scomparsa a 73 anni di Johan Neeskens. A darne notizia è la Federcalcio olandese, per la quale l`ex centrocampista Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calcio internazionale piange la scomparsa a 73 anni di Johan. A darne notizia è la Federcalcio olandese, per la quale l`ex centrocampista

Addio Johan Neeskens - muore a 73 anni l'eroe del calcio olandese e del Barca - Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di Cruyff capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il trasferimento al Barcellona. Il calcio olandese e non solo piange la scomparsa a 73 anni di Johan Neeskens. . . A darne notizia è la stessa ... (Gazzettadelsud.it)

Addio a Johan Neeskens - leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni - Il decesso dell'ex calciatore, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dalla federcalcio olandese. (Adnkronos) – Johan Neeskens, leggenda dell'Olanda e del Barcellona, è morto all'età di 73 anni. Neeksens ha fatto parte della generazione d'oro dell'Olanda negli anni '70 e ha vissuto gran parte della ... (Periodicodaily.com)

Addio a Johan Neeskens - leggenda dell’Ajax e dell’Olanda - Ha giocato due finali di Coppa del Mondo, entrambe perse, nel 1974 e nel 1978. Our thoughts are with his family at this time ?? Rest in peace, Ajax legend. Con la maglia dei lancieri di Amsterdam ha disputato 124 partite segnando 33 gol, vincendo tra l’altro 2 campionati olandesi e e 3 coppe dei ... (Lapresse.it)