7 ottobre, un anno dopo. Netanyahu ha reso Israele meno sicuro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ottobre 2024 – Oggi, 7 ottobre 2024, si celebra il primo tragico anniversario dell’attentato terroristico di Hamas su Israele. Una pioggia di razzi causò la morte di 12000 israeliani, centinaia di dispersi e circa 247 ostaggi (molti di loro ancora nelle mani dei terroristi. Il Medio Oriente, fino a quel momento in bilico su un fragilissimo equilibrio – un filo talmente sottile che sarebbero bastate un paio di forbici) – ripiombò nel caos dopo gli attacchi provenienti dalla Striscia di Gaza, riportando in auge la questione israelo-palestinese, quisciente ma mai dormiente. La reazione israeliana a quell’attentato è stata feroce prima, sproporzionata poi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 72024 – Oggi, 72024, si celebra il primo tragico anniversario dell’attentato terroristico di Hamas su. Una pioggia di razzi causò la morte di 12000 israeliani, centinaia di dispersi e circa 247 ostaggi (molti di loro ancora nelle mani dei terroristi. Il Medio Oriente, fino a quel momento in bilico su un fragilissimo equilibrio – un filo talmente sottile che sarebbero bastate un paio di forbici) – ripiombò nel caosgli attacchi provenienti dalla Striscia di Gaza, riportando in auge la questione israelo-palestinese, quisciente ma mai dormiente. La reazione israeliana a quell’attentato è stata feroce prima, sproporzionata poi. (Ilfaroonline.it)

Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli - (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro del 7 ottobre domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. Iran e Libano: stop voli appeared first on L'Identità. . "Sappiamo ... (Lidentita.it)

Israele, papà di Emily Hand rapita il 7 ottobre: “Un incubo, lei vuole solo dimenticare” - Giorno in cui, tra i 215 ostaggi presi da Hamas nel sud di Israele, c'era anche Emily Hand, che allora aveva 8 anni. . ''Emily non […] The post Israele, papà di Emily Hand rapita il 7 ottobre: “Un incubo, lei vuole solo dimenticare” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – E' passato un anno ... (Lidentita.it)

Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli - "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed […] L'articolo Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Le autorità ... (Webmagazine24.it)

israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli - israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Esplosioni a Sud di Beirut dopo gli appelli israeliani a evacuare. Netanyahu: «Macron si vergogni per aver chiesto l'embargo sulle armi» ...(informazione.it)

Acquista da 0.7€/sett - A un anno dal massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas nel sud di israele, a cui seguì lo scoppio della guerra a Gaza, il Medioriente e il mondo sono con il fiato sospeso per l'atteso attacco dello St ...(lastampa.it)

israele, attesa per l'attacco a un anno dal 7 ottobre. L'Iran ferma i voli - A un anno dal massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas nel sud di israele, a cui seguì lo scoppio della guerra a Gaza, il Medioriente e il ...(iltempo.it)