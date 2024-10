7 ottobre 2023, capo Idf Halevi ammette: “Quel giorno abbiamo fallito nel proteggere i cittadini”, Hamas: “Una data gloriosa” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 7 ottobre 2023 metteva in atto la sua incursione nel territorio israeliano, mentre lo Stato ebraico prometteva all'organizzazione di vendicarsi. 50mila morti di cui 11mila bambini e un anno dopo, ecco che il capo dell'Idf Herzi Halevi ammette che Quel giorno Israele "ha fallito", mentre Hamas cel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 7metteva in atto la sua incursione nel territorio israeliano, mentre lo Stato ebraico prometteva all'organizzazione di vendicarsi. 50mila morti di cui 11mila bambini e un anno dopo, ecco che ildell'Idf HerzicheIsraele "ha", mentrecel (Ilgiornaleditalia.it)

Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre 2023, capo Idf Halevi ammette: “Quel giorno abbiamo fallito nel proteggere i cittadini”, Hamas: “Una data gloriosa”

Era il 7 ottobre 2023 quando è cominciato l’orrore in Israele e Gaza. L’Onu: “È tempo di pace e giustizia” - Oltre 5mila razzi sono piovuti dalla Striscia di Gaza verso lo Stato ebraico. “Non ci sono parole per descrivere quello che ho provato. È ora di liberare gli ostaggi. Per la gran parte donne e bambini. I bambini non hanno scuole e subiscono traumi. Un principio fondamentale delle leggi di guerra è ... (Notizie.com)

7 ottobre 2023, ovvero l’11 settembre del Medioriente: 50 mila morti di cui 11mila bambini e 100 mila feriti per liberare 4 ostaggi - Dopo aver distrutto oltre l’80% delle abitazioni di Gaza, inclusi ospedali, scuole, chiese e moschee. Un anno dopo. Dopo aver ucciso 122 giorn . 50 mila morti (di cui 11mila bambini) e quasi 100 mila feriti dopo (anche se, secondo la rivista scientifica Lancet, il conteggio dei morti sfiora 190 ... (Ilgiornaleditalia.it)

Un anno dal 7 ottobre 2023, Ilan Pappé: «Stiamo assistendo a un terremoto senza precedenti che sgretolerà la realtà di oggi e segnerà un cambiamento storico» - Nell'ultimo libro pubblicato, Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina. Dal 1882 a oggi (Fazi Editore), il celebre storico israeliano ripercorre la vicenda di due popoli in conflitto da più di cento anni. L'intervista. (Vanityfair.it)