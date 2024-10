Vespa, mai citata Porta a porta in celebrazioni Rai (Di domenica 6 ottobre 2024) ''Ieri sera al Palazzo dei congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a porta a porta'', scrive in una nota Bruno Vespa. ''Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l'ha visto dalla compianta Donatella Raffai all'attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte''. (Di domenica 6 ottobre 2024) ''Ieri sera al Palazzo dei congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a'', scrive in una nota Bruno. ''Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l'ha visto dalla compianta Donatella Raffai all'attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di. Cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte''. (Quotidiano)

Spaccata in piazza della Libertà : portata via una Vespa d’epoca di ingente valore - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday  Lunedì mattina ha avuto una brutta sorpresa quando ha riaperto la sua agenzia immobiliare di piazza della Libertà . Infatti ha trovato una vetrata in frantumi e ha subito constatato che era stata portata via una storica Vespa faro... (Firenzetoday)

Spaccano la vetrina e portano via la Vespa d'epoca: mezzo recuperato, due denunce - Firenze, 5 ottobre 2024 - Una brutta sorpresa quella trovata lunedì mattina dal titolare di un’agenzia immobiliare di piazza della Libertà : vetrata in frantumi e una Vespa d’epoca, un caro ricordo di famiglia da anni trasformato in un oggetto d’arredamento per abbellire la vetrina dell’agenzia, ... (Lanazione)

BRUNO VESPA: PORTA A PORTA FLOPPA? COLPA DEL BASSO TRAINO DEL PRIME TIME DI RAI1 - Nonostante tutto, PORTA a PORTA rimane ben saldo nel palinsesto di RAI1 con tre appuntamenti settimanali, oltre a svariati speciali (alcuni superati pure da La7) che occupano la classifica dei peggiori risultati auditel dell’ammiraglia Rai. In nessuno dei nove casi PORTA a PORTA innalza la media ... (Bubinoblog)