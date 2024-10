"Uniti nel nome di Francesco". Il riconoscimento di Assisi ai 5mila pellegrini siciliani (Di domenica 6 ottobre 2024) Una partecipazione calorosa quella della Sicilia, nonostante le bizze del tempo. Per le celebrazioni, a nome dell’Italia intera, alle celebrazioni di San Francesco patrono d’Italia. Oltre 5000 pellegrini sono giunti in Assisi per i momenti canonici della festa – Transito, accensione della lampada -, ma anche per iniziative culturali e gastronomiche. E’ stata anche assegnato il premio, alla diciottesima edizione, intitolato a Francesco Dattini che ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una partecipazione calorosa quella della Sicilia, nonostante le bizze del tempo. Per le celebrazioni, adell’Italia intera, alle celebrazioni di Sanpatrono d’Italia. Oltre 5000sono giunti inper i momenti canonici della festa – Transito, accensione della lampada -, ma anche per iniziative culturali e gastronomiche. E’ stata anche assegnato il premio, alla diciottesima edizione, intitolato aDattini che ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare. (Lanazione)

