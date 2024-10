Un buon Empoli cede 2-1 alla Lazio: settima di campionato fatale agli azzurri (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – alla settima giornata del campionato di serie A arriva la prima sconfitta dell’Empoli: all’Olimpico, la Lazio s’impone di misura, 2-1, sugli azzurri. Il k.o. giunge nel finale di gara per una pr odezza del neo entrato Pedro. Altra ottima prova degli uomini allenati da D’Aversa, che hanno giocato a viso aperto anche stavolta, mostrando una fase difensiva eccellente. Contro la Lazio regina di Coppe, D’Aversa sceglie il modulo 3-5-2 anziché il 3-4-2-1. Il tecnico ex Lecce opta per Solbakken in coppia con Esposito; Colombo va in panchina. Fazzini torna titolare, mentre Anjorin vince il ballottaggio con Henderson. Lazio-Empoli, le foto della partitaLazio-Empoli, le foto della partita Primo tempo equilibrato. Al 6’ cross dalla destra di Lazzari, Zaccagni anticipa tutti ma di testa manda il pallone sul fondo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 –giornata deldi serie A arriva la prima sconfitta dell’: all’Olimpico, las’impone di misura, 2-1, sugli. Il k.o. giunge nel finale di gara per una pr odezza del neo entrato Pedro. Altra ottima prova degli uomini allenati da D’Aversa, che hanno giocato a viso aperto anche stavolta, mostrando una fase difensiva eccellente. Contro laregina di Coppe, D’Aversa sceglie il modulo 3-5-2 anziché il 3-4-2-1. Il tecnico ex Lecce opta per Solbakken in coppia con Esposito; Colombo va in panchina. Fazzini torna titolare, mentre Anjorin vince il ballottaggio con Henderson., le foto della partita, le foto della partita Primo tempo equilibrato. Al 6’ cross ddestra di Lazzari, Zaccagni anticipa tutti ma di testa manda il pallone sul fondo. (Lanazione)

Probabili formazioni Lazio-Empoli: settima giornata Serie A 2024/2025 - La partita è in programma alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre allo Stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. In attacco Castellanos è favorito per ricoprire il ruolo di prima punta con Isaksen, Dia e Zaccagni a suo supporto. Ballottaggi: Rovella 55% – Castrovilli ... (Sportface)

Probabili formazioni Lazio-Empoli: settima giornata Serie A 2024/2025 - Le Probabili formazioni di Lazio-Empoli, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. In difesa si va verso la conferma di Goglichidze, Ismajli, Viti, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere sempre composta da Esposito e Colombo. In attacco Castellanos è favorito ... (Sportface)

