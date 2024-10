Ubisoft verso l’acquisizione? Guillemot e Tencent valutano (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il futuro di Ubisoft, gigante francese del gaming, è avvolto nell'incertezza. Dopo un 2024 segnato da una perdita di oltre la metà del valore di mercato, la famiglia Guillemot, fondatrice dell'azienda, e il colosso cinese Tencent, sembrano intenzionati a invertire la rotta. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, i due azionisti, che detengono rispettivamente L'articolo Ubisoft verso l’acquisizione? Guillemot e Tencent valutano proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il futuro di, gigante francese del gaming, è avvolto nell'incertezza. Dopo un 2024 segnato da una perdita di oltre la metà del valore di mercato, la famiglia, fondatrice dell'azienda, e il colosso cinese, sembrano intenzionati a invertire la rotta. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, i due azionisti, che detengono rispettivamente L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (webmagazine24)

Ubisoft verso l’acquisizione? Guillemot e Tencent valutano - Dopo un 2024 segnato da una perdita di oltre la metà del valore di mercato, la famiglia Guillemot, fondatrice dell'azienda, e il colosso cinese Tencent, sembrano intenzionati a invertire la rotta. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, i due azionisti, che detengono rispettivamente […]. ... (Periodicodaily)

Ubisoft potrebbe essere acquisita da Tencent e la famiglia Guillemot, rivela un report - e la famiglia fondatrice di Ubisoft Entertainment SA, Guillemot, stanno valutando diverse opzioni per rendere al società più forte finanziariamente, dove tra queste troviamo anche una potenziale acquisizione dello sviluppatore francese di videogiochi. Tencent possedeva il 9,2% dei diritti di voto ... (Game-experience)

GTA 6: anche Ubisoft attende il lancio del gioco Rockstar Games, Yves Guillemot spiega perché - GTA 6 è uno dei giochi più attesi dal pubblico (se non il più atteso in assoluto), ma stando alle informazioni emerse in rete in queste ore, anche Ubisoft non vede l’ora che il gioco di Rockstar Games venga pubblicato sul mercato. Quindi, generalmente è positivo per il mercato complessivo ed anche ... (Game-experience)