Tennis, Errani e Paolini trionfano a Pechino (Di domenica 6 ottobre 2024) Successo storico nel Tennis per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due campionesse hanno vinto la finale al China Open, il WTA 1000 di Pechino su terreno duro (DecoTurf; montepremi 8.955.610 dollari). Le azzurre hanno sconfitto, con il punteggio di 6-4, 6-4 la coppia composta dalla taipanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, campionesse quest'anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino. Per Errani e Paolini arriva dunque la certificazione matematica per la qualificazione alle WTA di Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Si tratterà della prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. Per le azzurre quello di Pechino è il quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi). Ma è anche il quinto in carriera, su 7 finali disputate. Jasmine Paolini (a sinistra) e Sara Errani con il trofeo vinto in Cina.

