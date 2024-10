Superbonus, spesi 123 miliardi per migliorare l’efficienza energetica del 4% delle case (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli oneri totali del Superbonus a carico dello Stato fino al 31 agosto scorso hanno raggiunto quasi 123 miliardi di euro, riguardando meno di 500mila immobili beneficiari dal luglio 2020, pari al 4% dei 12,2 milioni di edifici residenziali in Italia. Lo segnala l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. “In un momento così delicato, dove con la prossima legge di bilancio verranno chiesti sacrifici a tutti, aver speso oltre 6 punti di Pil per efficientare uno sparuto numero di abitazioni, fa arrabbiare chiunque abbia un minimo di buon senso”, afferma in una nota. Quanti interventi realizzati in Italia Al 31 agosto scorso, gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento edilizio realizzati attraverso il Superbonus hanno raggiunto le 496.315 unità. (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli oneri totali dela carico dello Stato fino al 31 agosto scorso hanno raggiunto quasi 123di euro, riguardando meno di 500mila immobili beneficiari dal luglio 2020, pari al 4% dei 12,2 milioni di edifici residenziali in Italia. Lo segnala l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. “In un momento così delicato, dove con la prossima legge di bilancio verranno chiesti sacrifici a tutti, aver speso oltre 6 punti di Pil per efficientare uno sparuto numero di abitazioni, fa arrabbiare chiunque abbia un minimo di buon senso”, afferma in una nota. Quanti interventi realizzati in Italia Al 31 agosto scorso, gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento edilizio realizzati attraverso ilhanno raggiunto le 496.315 unità. (Quifinanza)

Superbonus, 123 miliardi ma più efficienti 4 case su 100 - 342 interventi (5,4%), la Lombardia con 78. . VENEZIA – La cifra di 123 miliardi spesa fino al 31 agosto di quest’anno per il Superbonus al 110% in edilizia è servita per intervenire su circa 500mila edifici, appena il 4,1% dell’intero patrimonio immobiliare residenziale italiano. “Come idea ... (Lopinionista)

Superbonus, 123 miliardi ma più efficienti 4 case su 100: il costo medio per intervento in Campania - 963 euro, la Liguria con 298. Ma, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe aver favorito maggiormente i proprietari di immobili con una buona/elevata capacità di reddito, anziché rivolgersi in via prioritaria alle famiglie meno abbienti”. 371 edifici indipendenti e persino 8 castelli. 679 euro. ... (Anteprima24)

Effetto Superbonus, il governo ha speso 123 miliardi: è polemica sui risultati - In linea generale, con il cosiddetto 110 per cento lo Stato ha speso una cifra spaventosa, migliorando l’efficienza energetica di una quota infinitesima di edifici presenti nel Paese. Con 59. 819 euro. Milano, 5 Ottobre 2024 – L’Effetto negativo del Super Ecobonus 110% sui conti pubblici si è ... (Quotidiano)