Sinner in affanno ma vince con Etcheverry | ecco il punto da fantascienza dell' altoatesino | Video

(Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikfatica, rimonta,e approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul cementoa capitale economicaa Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L'azzurro si è trovato a dover affrontare una partita tostissima, ma alla fine ha avuto la meglio sull'ottimo argentino Tomás Martín, numero 31a classifica Atp., meno brillante del solito, commette parecchi errori ed è costretto ad arrendersi al tie-break 7-6(3) nel primo set. Nel secondo Jannik si riscatta eper 6-4, anche se l'argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli. Più netto il divario nel terzo set conche si impone per 6-2. Agli ottavi l'affronterà uno tra Ben Shelton (16esimo nel ranking Atp), che lo ha fermato negli ottavi l'anno scorso, o lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54esimo). (Liberoquotidiano)