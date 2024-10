Serie D, il Tuttocuoio vince al 94' a Prato grazie al gol di Massaro (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Tuttocuoio si sblocca anche in trasferta ottenendo i primi punti nel derby contro il Prato imponendosi 0 a 1 grazie al gol di Massaro al 94'. I neroverdi si difendono bene e sono pronti a ripartire impegnando molto più Fantoni di quanto i padroni di casa non impegnino Carcani. I ragazzi di (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsi sblocca anche in trasferta ottenendo i primi punti nel derby contro ilimponendosi 0 a 1al gol dial 94'. I neroverdi si difendono bene e sono pronti a ripartire impegnando molto più Fantoni di quanto i padroni di casa non impegnino Carcani. I ragazzi di (Europa.today)

Europa.today - Serie D il Tuttocuoio vince al 94' a Prato grazie al gol di Massaro

Prato ancora ko: il Tuttocuoio festeggia al 95' - A disposizione: Ricco, Videtta, Perugi, Preci, Moussaid. All. La classifica dei lanieri si fa sempre peggiore e adesso la posizione di mister Maurizio Ridolfi è in bilico, nonostante la conferma della società dopo il passo falso di Sasso Marconi di sette giorni fa. La sfida è estremamente ... (Sport.quotidiano)

Prato, rialzarsi subito. Arriva il Tuttocuoio. Primo derby toscano - Un modo non solo per migliorare la condizione atletica (a Sasso Marconi, il Prato è apparso più indietro rispetto agli avversari), ma anche per stare insieme e compattarsi in vista della battaglia di oggi, in occasione della quale è attesa una pronta reazione dei padroni di casa. it, in uno dei ... (Sport.quotidiano)

Serie D, il Tuttocuoio vince al 94' a Prato grazie al gol di Massaro - Il Tuttocuoio si sblocca anche in trasferta ottenendo i primi punti nel derby contro il Prato imponendosi 0 a 1 grazie al gol di Massaro al 94'. I neroverdi si difendono bene e sono pronti a ripartire ...(pisatoday)

Prato ancora ko: il Tuttocuoio festeggia al 95' - Tuttocuoio (3-4-1-2): Carcani; Moretti (dal 76' Contipelli), Salto, Veron; Sansaro (dal 38' Russo), Centoze, Lorenzini, Haka (dal 78' Beghetto); Fino (dall'88' Ciotola); Massaro, Di Natale (dal 70' ...(lanazione)

Prato, fai vedere di che pasta sei fatto contro il Tuttocuoio - PRATO. Al Lungobisenzio, riseminato e che sembra un biliardo, arriva alle 15 il Tuttocuoio dell’ex Firicano. Dopo una settimana molto intensa in casa Prato seguita alla brutta sconfitta di domenica a ...(msn)