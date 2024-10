Serie C, Padova-Vicenza: le pagelle degli uomini di Andreoletti (Di domenica 6 ottobre 2024) Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria nel derby contro il Vicenza nell'ottava giornata del campionato di Serie C girone A.Padova (3-4-2-1) Fortin 7,5; Belli 6,5 (dal 24' s.t. Faedo 6), Delli Carri 7, Perrotta 7,5; Capelli 6,5, Fusi 7 (dal 33' s.t. Kirwan s.v.), Crisetig 6,5 (Di domenica 6 ottobre 2024) Ledei giocatori deldopo la vittoria nel derby contro ilnell'ottava giornata del campionato diC girone A.(3-4-2-1) Fortin 7,5; Belli 6,5 (dal 24' s.t. Faedo 6), Delli Carri 7, Perrotta 7,5; Capelli 6,5, Fusi 7 (dal 33' s.t. Kirwan s.v.), Crisetig 6,5 (Padovaoggi)

