Serie C - La diretta di Torres-Arezzo 0-1

PREPARTITA° - partita senza i tifosi dell'Arezzo a causa dei tafferugli di una settimana fa, prima della gara contro la Ternana. Il prefetto di Sassari ha disposto il divieto di trasferta e il Tar di Cagliari ha respinto il ricorso d'urgenza presentato da Orgoglio Amaranto° - le due

Serie A – Fiorentina-Milan: la partita del ‘Franchi’ in diretta | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, 7^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca. (Pianetamilan)

Serie D, Ancona-Sora 0-0. Al "Del Conero" i dorici provano a ripartire. Segui la nostra diretta - Le formazioni ufficiali: ANCONA: Laukzemis, Alluci, Martiniello, Amadori, Magnanini, Codromaz, Boccardi, Sare, Gulinatti, Marino, Savor. All. Gadda A disposizione: Bianchi, Bellucci, Pecci, Sambou, Mazzoni, Pangrazi, Gianelli, Dama, Azurunwa SORA: Simoncelli, Ippoliti, Martey, Jirillo... (Anconatoday)

SERIE C/ Messina-Benevento, segui la diretta testuale - In caso di successo, la compagine sannita si porterebbe da sola in testa alla classifica dove ora ci sono Picerno (16) e Monopoli (16). : Giacomo Modica Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp. : ... (Anteprima24)