Schleiniani fumata grigia dall’assemblea di Coltano

(Di domenica 6 ottobre 2024)all’assemblea del Pd pisano di giovedì sera a. La sinistra dem non è ancora giunta alla decisione su chi sarà il candidato alla segreteria comunale che dovrà sfidare Mario Iannella, il candidato dell’area Bonaccini in attesa di un avversario da ormai quasi un anno. Tuttavia, come spiega Vladimiro Basta, che ha presieduto la riunione, è ancora "in corso la redazione della piattaforma congressuale, che raccoglierà i contributi di molti, militanti ed esperti, per arrivare solo successivamente a una rosa di nomi". (Lanazione)