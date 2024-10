Ricci | Zapata? Gli siamo vicini Non va data colpa a Maripan

(Di domenica 6 ottobre 2024)è il giocatore del Torino che si è presentato in sala stampa dopo la partita contro l’Inter, finita 3-2 per i nerazzurri con la super tripletta di Thuram. Le sue dichiarazioni in conferenza. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-TORINO Per te ora c’è la convocazione in Nazionale, anche se non ci arrivi al meglio. Sicuramente speravo in un’altra partita. Non bisogna certo dare la, ma abbiamo fatto la nostra prestazione dopo l’espulsione. C’è stato un bello spirito, anche chi è entrato ha dato una grandissima mano: questo è importante. Rispetto alla scorsa stagione è questo il modulo giusto per te? Anche l’anno scorso mi trovavo benissimo a giocare con due mediani, alcune volte ho giocato da trequartista. Quest’anno è cambiato un po’ il gioco, anche per le nostre caratteristiche ci si addice di più. Ma bisogna migliorare tanto, anche in fase di non possesso. (Inter-news)