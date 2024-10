Reazione a Catena scatta il boicottaggio dei telespettatori | furia contro Le Volta Buona

(Di domenica 6 ottobre 2024) Altro giro e altra puntata di, si parla di quella trasmessa sabato 5 ottobre 2024 rigorosamente su Rai 1. In conduzione sempre Pino Insegno e le campionesse in carica sempe le "Pagina" (Anna Laura, Antonella e Rosa), un terzetto che sta instaurando una sorta di dittatura nel programma. Le tre hanno affrontato una nuova sfidai "Vocali Aperte" (Bruno, Daniela e Josella). I nuovi concorrenti, pur arrivando da Parma, hanno origini palermitane, come ha spiegato da Insegno: "Ed ecco perché Le Vocali Aperte". A seguire, Daniela ha aggiunto scherzosamente: "Il motivo lo scoprirete man mano che parliamo". La puntata ha seguito il format classico del game-show, aprendo con le fasi preliminari come "Caccia alla parola" e "musicale", con brani celebri come Almeno tu nell'universo di Mia Martini e Valentine dei Maneskin. (Liberoquotidiano)