Primavera un punticino Raggiunta a 10’ dalla fine

(Di domenica 6 ottobre 2024) CESENA 1 CAGLIARI 1 CESENA (3-4-1-2): Montalti, Dolce, Valentini, Pitti (41’ st Ghinelli), Manetti, Arpino, D. Zamagni (30’ st Domeniconi), Ronchetti (24’ st Gallea), Castorri, Coveri (30’ st Wade Papa), Perini. All.: Campedelli. CAGLIARI (3-4-3): Iliev, Cogoni, Pintus (12’ st Bolzan), Soldati, Grandu, Balde (19’ st Malfitano), Liteta (1’ st Marcolini), Marini, Vinciguerra, Achour (12’ st Trepy), Sulev (30’ st Longoni). All.: Pisacane. Arbitro: Di Reda di Molfetta. Reti: 15’ pt Coveri, 36’ st Vinciguerra. Note: ammoniti Pitti, Gallea, Balde, Liteta, Marcolini; spettatori 200 circa; angoli 7 a 4 per il Cagliari; recupero 2’ e 3’. (Ilrestodelcarlino)