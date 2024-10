Piantedosi, vicino e grato ai 34 poliziotti feriti a Roma (Di domenica 6 ottobre 2024) "Il bilancio della manifestazione di ieri a Roma è di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico. Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle Forze di Polizia aggrediti e feriti nell'occasione. Ringrazio le Forze dell'ordine e la questura di Roma per l'efficace ed equilibrata gestione di una situazione difficile, a difesa della sicurezza dei cittadini". Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X (Di domenica 6 ottobre 2024) "Il bilancio della manifestazione di ieri aè di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico. Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle Forze di Polizia aggrediti enell'occasione. Ringrazio le Forze dell'ordine e la questura diper l'efficace ed equilibrata gestione di una situazione difficile, a difesa della sicurezza dei cittadini". Lo scrive il ministro Matteosu X (Quotidiano)

Tensione per la manifestazione pro Palestina a Roma: rafforzate le misure di sicurezza. Piantedosi: “Illegale, sarà gestita dalla polizia” - “Riteniamo doveroso rifiutare questo diktat palesemente politico”, ha tuonato Khaled El Qaisi, rappresentante dell’Unione democratica arabo-palestinese. Che poi conclude: “Spero non si sia voluto cogliere un pretesto per far tacere chi, pacificamente e democraticamente, vuole denunciare i crimini ... (Ilfattoquotidiano)

