Per Conegliano un esordio in campionato da incorniciare. Busto Arsizio senza scampo (Di domenica 6 ottobre 2024) L'appuntamento di oggi era di quelli che non si poteva steccare. Da sette anni la Prosecco Doc Imoco Conegliano non perde all'esordio ed in più c'erano diverse iniziative collaterali all'esordio.Oltre alle giocatrici che hanno conquistato l'oro a Parigi 2024 sono stati premiati Daniele (Di domenica 6 ottobre 2024) L'appuntamento di oggi era di quelli che non si poteva steccare. Da sette anni la Prosecco Doc Imoconon perde all'ed in più c'erano diverse iniziative collaterali all'.Oltre alle giocatrici che hanno conquistato l'oro a Parigi 2024 sono stati premiati Daniele (Today.it)

Today.it - Per Conegliano un esordio in campionato da incorniciare. Busto Arsizio senza scampo

Per conegliano un esordio in campionato da incorniciare. Busto Arsizio senza scampo - Brianzole che vanno a sbattere contro le motivazioni delle pantere e non riescono a strappare loro neanche un set. Lanier sugli scudi ...(today.it)

Alla prima di campionato, CDA Talmassons si arrende alla Roma - Una CDA Talmassons FVG arrembante si arrende alla SMI Roma Volley dopo una battaglia durata quattro set. La squadra friulana, nel giorno del proprio esordio in Serie A1, trova una prestazione gagliard ...(rainews.it)

A Chieri il derby, colpi esterni per Bergamo e Milano - La formazione di Bregoli la spunta al tie break su Novara. Le squadre di Parisi e Lavarini si impongono a Perugia e Pinerolo. Successi per Roma su Talmassons, Firenze su Vallefoglia e conegliano su Bu ...(tuttosport.com)