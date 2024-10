Nota tattica di Inter-Torino: Thuram bomber d’area (Di domenica 6 ottobre 2024) Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Torino parliamo della prestazione di Marcus Thuram. FIRMA D’AUTORE – L’Inter dopo la sconfitta nel derby aveva bisogno di risposte dal suo attacco. E dopo quelle di Lautaro, Arnautovic e Taremi anche Thuram ha voluto mettere la sua firma. Proprio lui che fino a una settimana fa era l’unica punta della rosa ad aver segnato, col Torino ha messo addirittura il punto esclamativo. Trovando ben tre reti. Cioè quelle che hanno deciso la partita. PUNTA d’area – La partita del francese non è stata banale. Al di là dei gol, ha confermato quella crescita nell’Interpretazione del ruolo che si era vista già alla prima giornata. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored: Thuram non ha partecipato troppo alla manovra, occupandosi di dare peso in area. (Di domenica 6 ottobre 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Marcus. FIRMA D’AUTORE – L’dopo la sconfitta nel derby aveva bisogno di risposte dal suo attacco. E dopo quelle di Lautaro, Arnautovic e Taremi ancheha voluto mettere la sua firma. Proprio lui che fino a una settimana fa era l’unica punta della rosa ad aver segnato, colha messo addirittura il punto esclamativo. Trovando ben tre reti. Cioè quelle che hanno deciso la partita. PUNTA– La partita del francese non è stata banale. Al di là dei gol, ha confermato quella crescita nell’pretazione del ruolo che si era vista già alla prima giornata. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:non ha partecipato troppo alla manovra, occupandosi di dare peso in area. (Inter-news)

