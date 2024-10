Non è giusto Drammatico incidente Fabio muore davanti al papà nel giorno del suo 50esimo compleanno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una tragedia nella tragedia. La famiglia del giovaneDe Martino, 17 anni appena, sta vivendo il dolore più grande. Mentre era in sella alla sua moto, una Yamaha YZF R125, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava arrivando un furgone. L’impatto è stato terrificante e per il ragazzo di Osio Sotto, comune in provincia di Bergamo, in Lombardia, non c’è stato scampo. L’è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 5 ottobre, a Levate sulla provinciale 150. Come riporta Il, in corrispondenza del sottopasso ferroviario che dal cimitero porta alla zona industriale, il giovane si è scontrato contro un furgone. Leggi anche: “Addio”. (Caffeinamagazine)