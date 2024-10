Nella partita dei dribbling Rafa Leao vuole fare la sua parte | sempre in gol nelle ultime tre gare contro la Fiorentina

(Di domenica 6 ottobre 2024) È ladeie dei calci piazzati.e Milan hanno segnato più di tutte in Serie A su palla da fermo, con ben 6 gol a testa, mentre solo la Lazio (53) ha completato piùdi viola e rossoneri (entrambi 51).in programma stasera alle 20:45 al Franchi, èa voler vestire i panni del protagonista.scorsa stagione fu lui il migliore perriusciti (77) in rossonero e non sorprende che in questo avvio di campionato in testa alla classifica di uno--uno ci siail portoghese (13). Lagli porta bene.tre partite giocatei viola in campionato,ha segnato tre gol e ha servito un assist. Tutti decisivi per la vittoria. In totale sono quattro le reti segnate alladal portoghese, che spera di tornare protagonista in zona gol. (Sportface)