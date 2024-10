Napoli-Como, ecco cosa è successo nello spogliatoio. Il retroscena (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico azzurro trasforma la partita nella ripresa Durante la partita Napoli-Como, dopo un primo tempo opaco chiuso in pareggio grazie al gol di Strefezza, il Napoli è riuscito a cambiare completamente volto nella ripresa, imponendosi con un convincente 3-1 finale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il cambio di passo è stato frutto dell’approccio di Antonio Conte durante l’intervallo. Conte sceglie il dialogo invece della sfuriata Invece di utilizzare la solita sfuriata per scuotere i suoi giocatori, Conte ha scelto di adottare un approccio diverso. L’allenatore ha preferito il dialogo, analizzando con la squadra cosa non stesse funzionando e come poter correggere l’inerzia della partita. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico azzurro trasforma la partita nella ripresa Durante la partita, dopo un primo tempo opaco chiuso in pareggio grazie al gol di Strefezza, ilè riuscito a cambiare completamente volto nella ripresa, imponendosi con un convincente 3-1 finale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il cambio di passo è stato frutto dell’approccio di Antonio Conte durante l’intervallo. Conte sceglie il dialogo invece della sfuriata Invece di utilizzare la solita sfuriata per scuotere i suoi giocatori, Conte ha scelto di adottare un approccio diverso. L’allenatore ha preferito il dialogo, analizzando con la squadranon stesse funzionando e come poter correggere l’inerzia della partita. (Napolipiu)

Neres si sposa, la proposta di matrimonio dopo Napoli-Como: “She said yes” - . “She said yes”, scrive David Neres sul proprio profilo Instagram sotto una foto in cui lo si vede inginocchiato chiedere la mano della sua fidanzata, la modella tedesca Kira Winona. Non solo il gol contro il Como per l’esterno del Napoli, ma anche un lieto fine per la sua proposta di ... (Sportface)

Napoli, il secondo tempo contro il Como e ‘quei’ tre - La ripresa degli allenamenti Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio senza dodici Nazionali in giro per il mondo, rimarranno a Castel Volturno Meret che punta al rientro ad Empoli dopo la sosta e Lukaku che si concentrerà sulla missione di arrivare ai livelli massimi di brillantezza. (Terzotemponapoli)

Napoli-Como, reazione impensabile di Conte: il retroscena - Alla fine, Strefezza ha centrato lo specchio a pochi minuti dall’intervallo. Una volta rientrati negli spogliatoi, i ragazzi hanno riordinato le idee assieme allo staff tecnico. L’allenatore è conosciuto per il suo modo diretto di dire le cose, per la sua foga che lo porta ad avere spesso gli ... (Spazionapoli)