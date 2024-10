Moto Gp Giappone, Martin si accontenta: “Pecco perfetto, va bene così” (Di domenica 6 ottobre 2024) Motegi, 6 ottobre 2024 – Un quarto e un secondo posto in un weekend difficile in cui partiva undicesimo in griglia. Si può accontentare Jorge Martin che ha visto Bagnaia vincere sia al sabato che la domenica, accorciando il divario in classifica a 10 punti, ma le premesse erano diverse e il rischio di perdere più punti c’era tutto. Ha limitato i danni il leader del mondiale dopo una qualifica pessima che ha compromesso l’esito delle due gare. Martin è comunque riuscito a trovare il bandolo della matassa e la domenica è stata chiusa con un buon secondo posto in rimonta, dietro al solo Pecco che ha potuto gestire ritmo e avversari dalla prima posizione, a maggior ragione con la caduta di Acosta quando era secondo. Il duello prosegue e nessuno, tra gli altri, sembra avere la forza di infilarsi. Martin: “Io e Pecco ci spingiamo a vicenda. (Di domenica 6 ottobre 2024) Motegi, 6 ottobre 2024 – Un quarto e un secondo posto in un weekend difficile in cui partiva undicesimo in griglia. Si puòre Jorgeche ha visto Bagnaia vincere sia al sabato che la domenica, accorciando il divario in classifica a 10 punti, ma le premesse erano diverse e il rischio di perdere più punti c’era tutto. Ha limitato i danni il leader del mondiale dopo una qualifica pessima che ha compromesso l’esito delle due gare.è comunque riuscito a trovare il bandolo della matassa e la domenica è stata chiusa con un buon secondo posto in rimonta, dietro al soloche ha potuto gestire ritmo e avversari dalla prima posizione, a maggior ragione con la caduta di Acosta quando era secondo. Il duello prosegue e nessuno, tra gli altri, sembra avere la forza di infilarsi.: “Io eci spingiamo a vicenda. (Sport.quotidiano)

MotoGp, Pecco fa doppietta in Giappone e resiste alla super rimonta di Martin - Nel post gara Pecco, che ha recuperato il vantaggio in classifica su Martin portandosi a -10, ha scherzato col rivale suggerendogli di fargli azzerare il distacco così da arrivare a Valencia a pari punti. . artin è stato al gioco: "Firmo subito" L'articolo MotoGp, Pecco fa doppietta in Giappone e ... (Ildifforme)

Gp del Giappone di MotoGp, Bagnaia trionfa a Motegi: si porta a 10 punti da Martin in Classifica Iridata - it è su GOOGLE NEWS. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone a Motegi oggi 6 ottobre chiudendo in 42’09”790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, leader iridato. Bastianini, terzo con 313 punti, è tallonato da Marquez, quarto a 311. Ai piedi del podio Enea ... (Ilfaroonline)

MotoGp, Martin "A Motegi Pecco superiore nella gestione gomme" - Ci ho provato fino alla fine, ma Pecco è un fenomeno nella gestione delle gomme". Lo ha dichiarat . Quando arrivi così vicino alla vittoria comunque hai qualche rimpianto. In classifica Martin resta dieci punti avanti Bagnaia Motegi (GIAPPONE) - "Sono contento per la gara fantastica che abbiamo ... (Ilgiornaleditalia)