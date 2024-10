Lukaku a Castelvolturno alla ricerca della forma migliore

(Di domenica 6 ottobre 2024)è stato uno dei protagonistisfida contro il Como. Tuttavia l’analisi approfondita dei dati statistici fa capire che il belga non è al top. Romelu avrà pure seguito una dieta particolare ed un allenamento in linea con i principi di Conte, tuttavia non ha svolto la preparazione atletica con il restotruppa. Il Mattino mette in luce i datipartita vinta dal Napoli per 3-1 che evidenziano come l’attaccante sia ancora indietro rispetto ad altri interpreti. “Nonostante l’impatto devastante in termini di gol e assist,contro il Como è stato il calciatore che ha corso meno di tutti: appena 9,3 kilometri in 90 minuti e appena mezzo kilometro percorsomassima velocità. Non solo: contro il Como appena 23 tocchi di pe solo 11 passaggi completati, circa il 65% del totale, e nonostante ciò ben due assist messi a segno. (Terzotemponapoli)