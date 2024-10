LIVE – Pescara-Ascoli, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Pescara-Ascoli, match valido per l’ottava giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Il Delfino ha cominciato alla grande la nuova stagione, e si trova al comando della classifica con 17 punti, a +1 dalla Ternana e +2 dalla Torres. Lo stesso non si può dire del Picchio, che staziona all’undicesimo posto della classifica con 8 punti, e a cui la vittoria manca da ormai tre giornate: sulla panchina dei marchigiani è arrivato ora Mimmo Di Carlo, che spera di dare una svolta alla stagione. Ironia della sorte, l’esordio sarà proprio contro i biancoazzurri di Silvio Baldini, il quale colpì il suo collega avversario con un calcio in un Catania-Parma di Serie A di ormai 17 anni fa. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 19.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per l’ottava giornata del girone B di. Il Delfino ha cominciato alla grande la nuova stagione, e si trova al comando della classifica con 17 punti, a +1 dalla Ternana e +2 dalla Torres. Lo stesso non si può dire del Picchio, che staziona all’undicesimo posto della classifica con 8 punti, e a cui la vittoria manca da ormai tre giornate: sulla panchina dei marchigiani è arrivato ora Mimmo Di Carlo, che spera di dare una svolta alla stagione. Ironia della sorte, l’esordio sarà proprio contro i biancoazzurri di Silvio Baldini, il quale colpì il suo collega avversario con un calcio in un Catania-Parma diA di ormai 17 anni fa. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 19.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. (Sportface)

