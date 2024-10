LIVE Arnaldi-Medvedev 7-5 4-6 4-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: rimonta vincente del russo (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:32 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Medvedev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona domenica. 09:30 Davvero un peccato per il ligure, che ha tenuto il ritmo del numero 5 ATP per tutto l’arco del match. 9 ACE e 2 doppi falli siglati dall’azzurro, che ha servito il 73% di prime ricavandone il 63% dei punti. 10 ACE e 6 doppi falli del moscovita, che ha portato a casa il 69% dei punti quando ha servito la prima. DANIIL Medvedev b. MATTEO Arnaldi 5-7 6-4 6-4. Prima esterna vincente del russo, che avanza agli ottavi dopo una lotta di oltre 2 ore e 40 minuti. AD-40 Match point Medvedev. Scarico purtroppo Matteo su questo dritto. 40-40 Gran recupero di Arnaldi, che raccoglie poi l’errore con la smorzata dell’avversario. Parità. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:32 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona domenica. 09:30 Davvero un peccato per il ligure, che ha tenuto il ritmo del numero 5 ATP per tutto l’arco del match. 9 ACE e 2 doppi falli siglati dall’azzurro, che ha servito il 73% di prime ricavandone il 63% dei punti. 10 ACE e 6 doppi falli del moscovita, che ha portato a casa il 69% dei punti quando ha servito la prima. DANIILb. MATTEO5-7 6-4 6-4. Prima esternadel, che avanza agli ottavi dopo una lotta di oltre 2 ore e 40 minuti. AD-40 Match point. Scarico purtroppo Matteo su questo dritto. 40-40 Gran recupero di, che raccoglie poi l’errore con la smorzata dell’avversario. Parità. (Oasport)

LIVE Arnaldi-Medvedev 7-5 4-6 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: prime fasi del set decisivo - 30-30 Altra splendida risposta di dritto dell’azzurro. Rovescio incrociato in controbalzo vincente del russo. 40-40 Primo doppio fallo anche per Medvedev. 4-3 Game Arnaldi. 30-40 Potente e precisa l’accelerazione di dritto del ligure. 40-40 Secondo ACE consecutivo del moscovita. 15-30 ... (Oasport)

LIVE Cobolli-Wawrinka, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: la pioggia non dà tregua, slitta l’inizio del match - 30 locali, le 7. 40 slitta ancora l’inizio dei match: non si giocherà prima delle 9. Ricordiamo che, dopo Fritz-Atmane (3-3), ci sarà Tiafoe-Zhou prima di Cobolli. 6. 6. 7. 30 Al momento continua a piovere copiosamente a Shanghai: non si inizierà a giocare prima delle 8. 54 Non si giocherà prima ... (Oasport)

LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: inizio del programma ancora rinviato - 30 orario italiano. I due giocatori sono ora rientrati negli spogliatoi. 30 sul Grandstand 2, dopo la conclusione di Dimitrov-Bergs (si riparte da 6-3, 2-4, 30-15). La giornata inizierà alle 6. 08 La pioggia interrompe il match tra Dimitrov e Bergs sul punteggio di 6-3, 2-4 con il belga avanti ... (Oasport)