L’export dell’oro fa volare Arezzo E la Turchia è il cliente privilegiato

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’oro di"comanda". Mette benzina nel motore dell’economia e corre al capezzale del grande malato toscano: la moda. I primi sei mesi dell’anno si chiudono con un saldo più che positivo nel report periodico della Camera di Commercio e segnalano un altro dato in controtendenza: gioielleria e oreficeria rappresentano la prima voce delprovinciale ed hanno surclassato il comparto dei metalli preziosi (i famosi lingotti acquistati come bene rifugio), con una crescita significativa: +138% nel secondo trimestre dell’anno e +135,8% nell’intero primo semestre. Escalation che si concretizza in un flusso di prodotti pari a circa 3,9 miliardi di euro nei primi sei mesi. (Lanazione)