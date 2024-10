L’esordio di Viktor Orbán sul palco di Pontida | I migranti li porteremo a Bruxelles Salvini è un eroe L’Ue deve essere occupata

(Di domenica 6 ottobre 2024) “L’Italia è degli italiani, l’Ungheria è degli ungheresi.“.lo urla daldi. Per il primo ministro ungherese èsul “sacro suolo” della Padania. E per la Lega è lui la guest star della giornata, così come l’anno scorso lo è stata Marine Le Pen.prova a scaldare i militanti del Carroccio. Ci riesce parlando di famiglia “tradizionale”, di immigrazione e di” che difende i confini. Il resto del discorso è poco trascinante, forse anche a causa del traduttore che legge – quasi impacciato – il testo in italiano del discorso dicon poca enfasi. “Noi in Ungheria festeggiamocome unperchè ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani. Anzi, ha difeso anche l’Europa e meriterebbe una onorificenza e non un procedimento giudiziario. (Ilfattoquotidiano)