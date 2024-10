La cancelleria è l’ultima ossessione della moda | dagli evidenziatori di Dolce e Gabbana ai quaderni da 200 euro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le cartolerie sono da sempre state un luogo ameno. Per grandi e piccoli, si sono contraddistinte per essere luoghi incredibilmente affascinanti, dove si scoprono nuovi oggetti del desiderio e dove si respira un buon profumo di carta. Molte di queste non sono mai state solo appannaggio dei bambini e dei primi giorni scolastici, ma posti di culto degli adulti dove anche quel set di post-it colorati a forma di cuore può diventare l’oggetto di cui non si sapeva di avere bisogno, indispensabile per la scrivania dell’ufficio. Ancora, alcune cartolerie sono delle vere e proprie boutiquearredi curatissimi e con una selezione di prodotti daesclusiva. Non c’è voluto molto quindi affinché la, e su tutti i brand del lusso, puntassero gli occhi sulladando vita a collaborazioni con marchi pionieri del settore o sviluppando delle capsule brandizzate. (Ilfattoquotidiano)