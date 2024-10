Italgas acquista la rete 2i per 53 miliardi | la quota di mercato supera il 50%

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’accordo è stato infine firmato: dopo mesi di trattative,è riuscita a finalizzare l’acquisto di 2iGas da F2i e Finavias per un valore di 2,06di euro, debiti esclusi. Il prezzo totale dell’operazione, considerati i debiti contratti dal distributore del gas a fine 2023 (3,24), dovrebbe aggirarsi attorno ai 5,3di euro. La cifra esatta si saprà solo al momento del closing che avverrà entro luglio 2025. L’acquisizione deve ancorare un ultimo step, ovvero l’ok dell’Antitrust che potrebbe imporre rimedi a eventuali criticità. I numeri di 2iGas 2iGas in Italia ha un parco di 4,9 milioni di clienti. Nel 2023 ha registrato ricavi per 815 milioni con un margine operativo lordo rettificato di 546,3 milioni e un risultato netto rettificato di 181,3 milioni. Nell’acquisizioneè stata assistita da Jp Morgan, BofA e Jefferies. (Quifinanza)