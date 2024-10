Inter, come sta Barella: Inzaghi fa chiarezza, quando può tornare (Di domenica 6 ottobre 2024) Simone Inzaghi ha fatto chiarezza sulle condizioni di Nicolò Barella, ai box da ormai qualche settimana. L`allenatore ha parlato del centrocampista (Di domenica 6 ottobre 2024) Simoneha fattosulle condizioni di Nicolò, ai box da ormai qualche settimana. L`allenatore ha parlato del centrocampista (Calciomercato)

Inzaghi: «Thuram? Sono preoccupato. Chiesto il cambio! Fiducia Barella» - La fase difensiva dobbiamo lavorare di più e lo stiamo facendo. Speriamo che l’infortunio non sia nulla di grave. È un giocatore che aspetto, conosciamo la sua importanza. Analizziamo tanto in video, i ragazzi lavorano in campo per migliorare. Il tecnico si è concentrato in particolare sulle ... (Inter-news)

Un ottobre di fuoco per Inzaghi. Il Torino, la Signora e la Champions. Lautaro va, ma Barella resta ai box - Davanti mesi con una parola d’ordine chiara: "prevenzione". I sorrisi in campo, le tensioni extracalcistiche e, nel futuro più che prossimo, un mese di ottobre di fuoco. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e attendere alcuni elementi cardine in cerca della migliore condizione. Secondo i ... (Sport.quotidiano)

Inter-Torino, Inzaghi a lavoro! Le ultime su Barella | Inter Chat LIVE - Sabato sera sarà il momento di Inter-Torino, per la quale i nerazzurri si stanno allenando. 30 Romina Sorbelli in conduzione assieme al redattore Giulio Di Cenzo. Ne parleranno in LIVE dalle ore 18. it. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare ... (Inter-news)