Brutto passo falso del Futball Cava Ronco, capitolato 3-1 sul campo del Castenaso. "È necessario - scandisce il centrocampista Luca Bergamaschi - alzare il livello di attenzione ed aumentare la cattiveria durante la partita. Mercoledì sera si giocherà ancora ed abbiamo subito la possibilità di

Forlitoday - Il Futball Cava Ronco inciampa a Castenaso | arriva il secondo ko consecutivo

Il Futball Cava Ronco sbaglia l'approccio: il Tropical Coriano ne approfitta e vince - Ko casalingo per il Futball Cava Ronco contro il Tropical Coriano. “Abbiamo approcciato bene la partita mentalmente, ma dobbiamo essere più lucidi nella gestione e stare sul pezzo fino alla fine - analizza il difensore Paul Sango -. C’è un grande rammarico per il risultato perché potevamo... (Forlitoday)

Coppa Italia Eccellenza, pari con sofferenza per il Futball Cava Ronco: buon pareggio a Gambettola - Termina in parità il match tra Gambettola e Futball Cava Ronco, valido per la terza giornata di Coppa Italia Eccellenza. Il primo sussulto del match. All'undicesimo ci. al decimo, vede protagonista la squadra di mister Simone Muccioli con il calcio di punizione di Magnani che termina di poco ... (Forlitoday)

Obiettivo potenziare il settore giovanile. Il Futball Cava Ronco dà il via ad una collaborazione con il Cesena Calcio - Obiettivo potenziare il settore giovanile. Il Futball Cava Ronco dà il via ad una collaborazione con il Cesena Calcio. "Questo accordo è un passo fondamentale verso un’offerta formativa sempre più di alto livello per i nostri giovani atleti e per i loro tecnici - spiegano dalla società... (Forlitoday)

Tropical Coriano, prima vittoria: Dantraccoli segna e stoppa il Futball Cava Ronco (0-1) - Dantraccoli sfrutta un errore della difesa e regala al Tropical Coriano la prima vittoria. Futball Cava Ronco k.o.(altarimini)

Gambettola spreca troppo: il Castenaso corsaro (0-2) primo con il Pietracuta. La classifica - GAMBETTOLA: Golinucci, Morelli (35' st Crociati), Mengucci (23' st Aloisi), De Queiroz, Marconi, Rossi, Simoncelli (11' st Zabre), Vagnarelli, Gadda, Bernacci G. (27' st Zavatta), Mancini (11' st ...(altarimini)

