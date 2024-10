Il 10 ottobre il concerto "Constrasti" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il giorno giovedì 10 ottobre 2024 presso l'Auditorium Daniele Paris del Conservatorio di Frosinone in v.le Michelangelo con ingresso libero alle ore 18:30 si terrà un nuovo concerto della prestigiosa stagione autunnale dedicato al trio Violino, Clarinetto e Pianoforte con l’esecuzione dei grandi (Di domenica 6 ottobre 2024) Il giorno giovedì 102024 presso l'Auditorium Daniele Paris del Conservatorio di Frosinone in v.le Michelangelo con ingresso libero alle ore 18:30 si terrà un nuovodella prestigiosa stagione autunnale dedicato al trio Violino, Clarinetto e Pianoforte con l’esecuzione dei grandi (Frosinonetoday)

