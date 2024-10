Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) (Di domenica 6 ottobre 2024) Cresce l’intesa fra Giglio e Yulia Bruschi nella Casa del Grande Fratello. Il bel Luca Giglioli, oggetto del desiderio e pomo della discordia della modella italo-cubana e di Jessica Morlacchi, le due fra l’altro nel corso delle ultime dirette hanno offerto ai fedeli telespettatori del reality show furiose riti & altri guai, è sempre più vicino alla gieffina, la quale non sembrerebbe affatto disdegnare le sue attenzioni. Nella notte i due concorrenti si sarebbero lasciati andare a ‘pericolose’ carezze e ad alcuni baci che non sono affatto passati inosservati al popolo del web, voglioso anche quest’anno di nuove ship, dopo quelle già nate fra Shaila Gatta e Javier Martinez, sebbene la ballerina pare abbia già alcuni dubbi sul cestista, e Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Cresce l’intesa franella Casa del. Il bel Lucali, oggetto del desiderio e pomo della discordia della modella italo-cubana e di Jessica Morlacchi, le due fra l’altro nel corso delle ultime dirette hanno offerto ai fedeli telespettatori del reality show furiose riti & altri guai, èpiù vicino alla gieffina, la quale non sembrerebbe affatto disdegnare le sue attenzioni. Nella notte i due concorrenti si sarebbero lasciati andare ae ad alcuniche non sono affatto passati inosservati al popolo del web, voglioso anche quest’anno di nuove ship, dopo quelle già nate fra Shaila Gatta e Javier Martinez, sebbene la ballerina pare abbia già alcuni dubbi sul cestista, e Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. (Isaechia)

