Fiorentina-Milan le probabili formazioni di Palladino e Fonseca | VIDEO

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco le scelte di Raffaele Palladino e Paulo Fonseca Nel VIDEO di 'GazzettaTV' le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco, dunque, le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Paulo Fonseca

Fiorentina-Milan, parla l’ex Terim: “Le mie due squadre del cuore in Italia” - Fiorentina-Milan è la partita delle ex per Fatih Terim, che alla Gazzetta dello Sport ha ricordato con emozione gli anni in Italia: “Questa è la mia partita. Ho battuto il Milan due volte da tecnico della Fiorentina e con i rossoneri riuscii a battere i viola”, dice. Ci sta dopo un cambio di ... (Sportface)

Fiorentina-Milan, ben sette assenti tra i rossoneri di Fonseca - Il Diavolo di Paulo Fonseca si presenterà al 'Franchi' di Firenze per Fiorentina-Milan di oggi con diversi assenti, quasi tutti per infortunio. (Pianetamilan)

Verso Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha già bocciato Strahinja Pavlovic? - Paulo Fonseca confermerà ancora la coppia di difensori centrali formata da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Altra esclusione dal primo minuto per Strahinja Pavlovic in Fiorentina-Milan: Paulo Fonseca ha già bocciato il difensore serbo? La situazione Altra esclusione dalla formazione titolare per ... (Dailymilan)