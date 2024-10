Fiorentina-Milan, Adli ‘senza pietà’: il gol dell’ex sblocca il match, poi de Gea para un rigore | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo tempo della partita del campionato di Serie A tra Fiorentina e Milan ha regalato tantissime emozioni. La prima grande occasione è sul piede di Moise Kean ma l’ex Juventus si fa ipnotizzare dal portiere Maignan. Il vantaggio arriva al 35? con un gol dell’ex: Adli lascia partire un tiro pericoloso che si stampa sul palo e poi gonfia la rete. Il Milan ha subito l’occasione per il pareggio. Theo Hernandez si presenta dal dischetto per un rigore ma il portiere de Gea è miracoloso e respinge. Goal Fiorentina 1-0 Milan Yacine Adli#FiorentinaMilan #SempreMilan #forzaviola #SerieA pic.twitter.com/6ISQaxaQW4 — Toni (@Footballfan0088) October 6, 2024 ??? DAVID DE GEA DENIES THEO HERNANDEZ’S PENALTY! ?pic.twitter. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo tempo della partita del campionato di Serie A traha regalato tantissime emozioni. La prima grande occasione è sul piede di Moise Kean ma l’ex Juventus si fa ipnotizzare dal portiere Maignan. Il vantaggio arriva al 35? con un gollascia partire un tiro pericoloso che si stampa sul palo e poi gonfia la rete. Ilha subito l’occasione per il pareggio. Theo Hernandez si presenta dal dischetto per unma il portiere de Gea è miracoloso e respinge. Goal1-0Yacine#Sempre#forzaviola #SerieA pic.twitter.com/6ISQaxaQW4 — Toni (@Footballfan0088) October 6, 2024 ??? DAVID DE GEA DENIES THEO HERNANDEZ’S PENALTY! ?pic.twitter. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Fiorentina-Milan Adli ‘senza pietà’ | il gol dell’ex sblocca il match poi de Gea para un rigore | VIDEO

