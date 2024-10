Davide Piccinali scomparso: l’ultima traccia dal telefonino (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ottobre 2024 – L’ultimo segnale di Davide Piccinali, il 39enne bresciano specializzando in Cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele, che da tre anni abita in via Clitumno, nella zona del Parco Trotter, risale a venerdì mattina, il 4 ottobre: alle 8.34 precise il suo cellulare ha agganciato la cella telefonica di Segrate. Le domande Quella mattina il medico avrebbe dovuto essere in ospedale, di turno, ma al San Raffaele non si è mai presentato. O non ci è mai arrivato. È questo il nodo che la polizia sta cercando di sciogliere. Cosa è successo a Davide, una volta uscito di casa, diretto verso Segrate, cioè nei pressi del luogo in cui si trova l’ospedale in cui lavora? Da quel momento in poi il suo telefono risulta spento. (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ottobre 2024 – L’ultimo segnale di, il 39enne bresciano specializzando in Cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele, che da tre anni abita in via Clitumno, nella zona del Parco Trotter, risale a venerdì mattina, il 4 ottobre: alle 8.34 precise il suo cellulare ha agganciato la cella telefonica di Segrate. Le domande Quella mattina il medico avrebbe dovuto essere in ospedale, di turno, ma al San Raffaele non si è mai presentato. O non ci è mai arrivato. È questo il nodo che la polizia sta cercando di sciogliere. Cosa è successo a, una volta uscito di casa, diretto verso Segrate, cioè nei pressi del luogo in cui si trova l’ospedale in cui lavora? Da quel momento in poi il suo telefono risulta spento. (Ilgiorno)

Ilgiorno - Davide Piccinali scomparso | l’ultima traccia dal telefonino

Davide Piccinali scomparso da 3 giorni: ci sono diverse segnalazioni - La famiglia con il fratello Dario ha lanciato un appello. Davide Piccinali, un medico 39enne specializzando in chirurgia generale al San Raffaele, è scomparso da ormai 3 giorni. . L'ultima volta è stato visto in zona Udine-Parco Trotter. Davide è alto 1 metro e 65, capelli lunghi e rossi, ... (Milanotoday)

Il giallo di Davide Piccinali, il medico specializzando sparito nel nulla: al vaglio alcune segnalazioni - Sembra essere svanito nel nulla dallo scorso giovedì 3 ottobre dopo avere terminato il suo turno all'ospedale San Raffaele di Milano. Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando all'ultimo anno di Cardiochirurgia è stato visto per l'ultima volta in zona viale Padova-Parco Trotter e da... (Today)

La scomparsa del medico Davide Piccinali: due segnalazioni al vaglio - "La casa è in ordine come hanno potuto constatare alcuni colleghi entrati con la polizia". Poi è partito per Milano e sarebbe dovuto tornare in città a Brescia anche questo fine settimana". Milano, 6 ottobre 2024 – Tre giorni senza Davide Piccinali, il medico specializzando di origine bresciana ... (Ilgiorno)

Davide Piccinali, scomparso medico di 39 anni: specializzando del San Raffaele di Milano. L'appello di colleghi e familiari - Scomparso nel nulla Davide Piccinali, 39 anni, originario di Brescia ma residente a Milano. A partire dal 3 ottobre si sono perse le tracce del medico specializzando all’ultimo anno ...(ilgazzettino)

Milano, scompare medico del San Raffaele - Bresciano 39enne, specializzando in cardiochirurgia. Non si hanno notizie dal 3 ottobre, la denuncia dei familiari. Luci accese e tutto in ordine nel suo appartamento ...(rainews)

Sparito nel nulla il medico del San Raffaele di Milano: "Nessuna notizia dal 3 ottobre" - Il 39enne lavora come specializzando in Cardiochirurgia all'ospedale San Raffaele di Milano. Non si hanno più sue notizie da giovedì 3 ottobre. Il fratello: "Al vaglio due segnalazioni" ...(ilgiornale)