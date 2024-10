Clamoroso Osimhen: i tifosi del Galatasaray non potranno indossare la sua maschera allo Stadio! (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia che sta facendo discutere: riguarda Victor Osimhen e la sua mascherina, la comunicazione è arrivata in via ufficiale e riguarda i tifosi del Galatasaray. La storia di Victor Osimhen in Turchia è cominciata da qualche mese, ed è già emerso un episodio abbastanza singolare che sta facendo discutere. Appena due gol e quattro assist, ancora poco per definire l’esperienza del nigeriano con la maglia del Galatasaray positiva e decisa. Poi l’infortunio, qualche giorno fa, che costringerà lo stesso bomber a restare fermo per qualche settimana. Insomma, c’è ancora tanto da dimostrare per Osimhen con il Galatasaray che nelle scorse settimane ha anche ipotizzato un’eventuale permanenza del nigeriano in Turchia alla fine del prestito stabilito col Napoli. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia che sta facendo discutere: riguarda Victore la sua mascherina, la comunicazione è arrivata in via ufficiale e riguarda idel. La storia di Victorin Turchia è cominciata da qualche mese, ed è già emerso un episodio abbastanza singolare che sta facendo discutere. Appena due gol e quattro assist, ancora poco per definire l’esperienza del nigeriano con la maglia delpositiva e decisa. Poi l’infortunio, qualche giorno fa, che costringerà lo stesso bomber a restare fermo per qualche settimana. Insomma, c’è ancora tanto da dimostrare percon ilche nelle scorse settimane ha anche ipotizzato un’eventuale permanenza del nigeriano in Turchia alla fine del prestito stabilito col Napoli. (Spazionapoli)

Osimhen, silenzio sul Napoli: il gesto che non è piaciuto ai tifosi - L’attaccante stesso ha confermato il suo valore in un’intervista, dichiarando con un pizzico di presunzione: “Valgo più di 100 milioni di euro. “ Il Napoli, che detiene ancora il cartellino del giocatore, potrebbe dover cedere di fronte a un’offerta simile, ma i tifosi azzurri restano delusi dal ... (Napolipiu)

Osimhen: “Valgo più di 100 milioni di euro, pochi giocatori del mio livello. Istanbul è una delle città più belle del mondo, i tifosi del Galatasaray ti fanno sentire a casa” - Ha sottolineato l’importanza del Galatasaray e dei suoi tifosi, che rendono l’atmosfera della città ancora più speciale: “La città di Istanbul è incredibile. Anche Batshuayi, tutti e tre faremo del nostro meglio per la squadra”. L’attaccante del Galatasaray Victor Osimhen si racconta ai canali ... (Napolipiu)

