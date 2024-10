**Cittadinanza: Musumeci, 'Ius Italiae? Non è priorità, più importante salvare vite umane'** (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Io mi occupo di un altro tema. Il governo è un organo collegiale, dove ognuno porta le proprie sensibilità e le proprie priorità. Non credo, in questo momento, possa essere questo tema una priorità. Naturalmente, abbiamo tutti il dovere di accostarci con rispetto alle proposte che arrivano dalle forze, non solo di governo. Ma per me, in questo momento, la priorità è salvare vite umane e contenere nella maniera più responsabile i danni che giorno dopo giorno siamo costretti a subire. E sarà sempre peggio in Italia". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, commentando da Brucoli (Siracusa), dove oggi si concluderà la convention di Fdi, la proposta di legge di Forza Italia sullo Ius Italiae. (Liberoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Io mi occupo di un altro tema. Il governo è un organo collegiale, dove ognuno porta le proprie sensibilità e le proprie. Non credo, in questo momento, possa essere questo tema una. Naturalmente, abbiamo tutti il dovere di accostarci con rispetto alle proposte che arrivano dalle forze, non solo di governo. Ma per me, in questo momento, lae contenere nella maniera più responsabile i danni che giorno dopo giorno siamo costretti a subire. E sarà sempre peggio in Italia". Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello, commentando da Brucoli (Siracusa), dove oggi si concluderà la convention di Fdi, la proposta di legge di Forza Italia sullo Ius

