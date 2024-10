Cantiere a Ca’ di Quaiotto altro rinvio | gestione disastrosa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Durissimo commento a Sogliano del gruppo di minoranza ’Insieme per Sogliano al Rubicone’ sui lavori nel tratto a Ca’in quanto la provincia ha comunicato che l’apertura del senso alternato slitta nuovamente. Dice Marzia Pieraccini a nome del gruppo di minoranza: "I cittadini soglianesi sono stanchi delle continue favole raccontate ogni qualvolta la data dell’apertura del senso alternato si avvicinava, la prima scusa fu il mancato reperimento di ferro, ora tocca al maltempo. Eppure i cittadini ricordano bene quando in assemblea pubblica, la rappresentante provinciale Luciana Garbuglia gridava con arroganza, che ilavrebbe riaperto in due mesi; e ancora quando la sindaca Tania Bocchini, appoggiando la Provincia, e non i suoi cittadini, prometteva l’apertura con certezza al 15 settembre, per non causare problemi ai ragazzi che dovevano raggiungere le scuole. (Ilrestodelcarlino)